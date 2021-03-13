На 86-й минуте Александр Соболев полез в последнюю битву с Романом Евгеньевым. Форвард «Спартака» напоминал богатыря, которого прогнали через марафон: слишком тяжело далось ему единоборство. Причина в том, что Соболев сыграл ключевую роль в атаке красно-белых.

Нападение Доменико Тедеско в матче против «Динамо» вышло однообразным. Забросы на Соболева стали чуть ли не единственным инструментом «Спартака» на мяче.

Такая скука вытекла из умного плана Сандро Шварца в защите. «Динамо» отбивалось по схеме 4-3-3. Никола Моро, Себастьян Шиманьский и Даниил Фомин прижимались к первой линии. Это закрывало для «Спартака» зону перед штрафной и выключало Куинси Промеса.

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Расположение средней тройки «Динамо». Моро, Шиманьский и Фомин играют узко и недалеко от линии защиты. Это закрывает зону перед штрафной для «Спартака». Фото: Other Agency

«Динамо» строго придерживалось плана по прикрытию опорной зоны. Иначе могло влететь от «Спартака». Доказательство прогремело на 59-й минуте. «Динамо» позволило секундную слабость в зоне перед штрафной, и «Спартак» тут же двинул туда мяч. Владение подхватил Промес, который проскочил Ивана Ордеца и всадил из штрафной на 0,11 xG (согласно метрике, удар Куинси стал самым острым моментом с игры для красно-белых).

Дисциплина «Динамо» выжимала «Спартак» на фланги. Команда Тедеско не зря провела лишь 18% атак по центральному каналу. Большинство владений красно-белых (51%) прошло через левый край. Итог – «Спартак» раздал аж 21 кросс и 83 длинные передачи. Комфортнее всех в таких условиях было именно Соболеву.

Действия Александра можно поделить на две категории: открывания под забросы и смещения на левый фланг. В первом случае Соболев просто цеплял лонгболлы, которые летели из глубины. Во втором – убегал в полуфланговую зону и заставлял подстраиваться чужую защиту. Самый яркий пример такого смещения Соболева пришелся на эпизод перед голом Виктора Мозеса.

Опекой Александра занимался Евгеньев. Успех получился смешанным. С одной стороны, Соболев выиграл 6 верховых единоборств из 13 (лучший в «Спартаке»), а еще собрал 4 фола (лучший наравне с Георгием Джикией). С другой, Александр потерял мяч целых 13 раз.

Впрочем, гигантскую цифру по потерям оправдывает высокая нагрузка в атаке. Чем сильнее игрок вовлекается во владения, тем выше шанс, что он будет сдавать мяч. Особенно если речь идет о Соболеве, крупном форварде без яркой техники.

13 потерь не должны вводить в заблуждение. Соболев все равно стал MVP «Спартака» (по крайней мере в атаке – это поправка имени Александра Максименко) и поддал Станиславу Черчесову головной боли перед мартовскими сборами.

Со стороны «Динамо» в гонку за сборную чуть не включился Вячеслав Грулев. Он подарил команде разнообразный вклад в атаку. До пенальти Соболева атакующая игра «Динамо» строилась на контратаках. Грулев по-разному открывался под передачи из глубины, а эффективнее всего включился перед автоголом Павла Маслова. Карта касаний форварда «Динамо» показывает, что открывался он в разных каналах и принимал мяч по всему атакующему фронту.

Карта касаний Грулева. Ворота «Спартака» – справа. Фото: Other Agency

Еще один респект летит Арсену Захаряну. Во-первых, именно он выкинул роскошный пас Грулеву на голевой 18-й минуте. Во-вторых, после выхода Клинтона Н’Жи Захарян вынужденно сместился на роль восьмерки, а с уходом Даниила Фомина и вовсе заполнил опорную зону. На 82-й минуте он прервал контрвыпад «Спартака» дерзким подкатом, а на 90-й отбился от Ильи Гапонова на правом фланге защиты. Захарян доказал, что 2003-й год рождения и универсальность на поле – вполне совместимые категории.

Грулев и Захарян стали звездами «Динамо» в дерби, а Максименко выдал два сэйва в последние 15 минут (в том числе дичайший – против Гильермо Варелы). Но даже на этом фоне Соболев стал MVP. Игра «Спартака» была однообразной. Именно Александр придал рутине эффект.

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