Опубликовано 15/03/2021 в 05:28 GMT | Обновлено 15/03/2021 в 05:30 GMT

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил, ему грозят четыре года дисквалификации.

Письмо от ФИФА в адрес генерального секретаря РФС Александра Алаева оказалось в распоряжении «Чемпионата» . В документе говорится, что положительной оказалась допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной в Новогорске. Тест показал наличие запрещенного метандиенола, но был помечен как отрицательный.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия.

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Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА пришел к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как «отрицательная», – говорится в обращении ФИФА.

29-летний Обухов выступает за «Ростов» с октября 2020 года. До этого он играл в «Спартаке», «Кубани», «Мордовии», «Тамбове» и «Сочи».

Из-за подмены базы данных Московской антидопинговой лаборатории российские спортсмены не имеют права выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом в течение двух лет.

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