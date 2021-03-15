Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, подтвердил наличие у футболиста проблем с допингом.
«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. Письмо от ФИФА – вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами все видите», – цитирует агента Metaratings.
- Положительной оказалась допинг-проба 29-летнего футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной в Новогорске. Тест показал наличие запрещенного метандиенола.
- Сообщается, что изначально проба была помечена как отрицательная Московской антидопинговой лабораторией.
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