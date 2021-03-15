19-летний полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов близок к тому, чтобы стать игроком «Вильярреала».
В течение нескольких дней российские спортивные медиа распространяли информацию об интересе команды Унаи Эмери к молодому игроку «Локо». Как сообщает AS, стороны договорились о сделке – осталось уладить незначительные детали.
Первоначально Иосифов присоединится к «Вильярреалу Б», но будет регулярно работать с основной командой под руководством Эмери.
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- В сезоне-2020/2021 Иосифов сыграл за основной состав «Локомотива» 4 матча в РПЛ, а также дебютировал в Лиге чемпионов в игре с «Баварией» в Мюнхене.
- «Вильярреал» занимает 7-е место в чемпионате Испании.
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