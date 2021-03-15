На Eurosport.ru второй выпуск подкаста о русском футболе – редакторы Eurosport Миша Бирюков и Артем Буторин обсудили последние события РПЛ.
В ближайшие 45 минут вы узнаете:
Чемпионат России
«Вильярреал» подпишет молодого таланта «Локо»
- 00:36 – Суперматч «Спартака» с «Динамо»
- 02:16 – Максименко – лучший игрок дерби?
- 03:40 – Кутепов – бэкап для Жиго
- 04:50 – Тактический гений Eurosport Сурен Аванесьян о тактике «Спартака» и «Динамо»
- 07:50 – респект Буторина прессингу «Спартака»
- 09:50 – ну что, «Спартак» составит конкуренцию «Зениту»?
- 11:15 – «Зенит» против «Ахмата» – 4:0, что это было?
- 12:55 – пенальти, который разрушил «Ахмат» – норм или не норм?
- 14:50 – у «Зенита» не самые простые соперники в ближайших турах
- 15:40 – агенты «Спартака» побеждают ЦСКА и показывают ромбики!
- 16:30 – скандал в «Химках», «Ростов» засудили, Карпин зол!
- 19:00 – в РПЛ образовалась топовая восьмерка, все хотят в Европу
- 20:32 – «Локо» хорошеет при Николиче, заметен его вклад
- 22:42 – «Краснодар» vs. «Тамбов», с ними все ясно
- 23:40 – «Рубин» рвется в Европу!
- 27:50 – почему ЦСКА превращается в «Спартак»
- 32:40 – герои тура в РПЛ. Например, Егор Бабурин
- 35:00 – Соболев, Караваев, Жемалетдинов – топики
- 38:38 – рассказываем про главные матчи мидуика
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