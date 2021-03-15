Опубликовано 15/03/2021 в 15:32 GMT | Обновлено 15/03/2021 в 15:39 GMT

На Eurosport.ru второй выпуск подкаста о русском футболе – редакторы Eurosport Миша Бирюков и Артем Буторин обсудили последние события РПЛ.

В ближайшие 45 минут вы узнаете:

Чемпионат России «Вильярреал» подпишет молодого таланта «Локо» 2 ЧАСА НАЗАД

00:36 – Суперматч «Спартака» с «Динамо»

02:16 – Максименко – лучший игрок дерби?

03:40 – Кутепов – бэкап для Жиго

04:50 – Тактический гений Eurosport Сурен Аванесьян о тактике «Спартака» и «Динамо»

07:50 – респект Буторина прессингу «Спартака»

09:50 – ну что, «Спартак» составит конкуренцию «Зениту»?

11:15 – «Зенит» против «Ахмата» – 4:0, что это было?

12:55 – пенальти, который разрушил «Ахмат» – норм или не норм?

14:50 – у «Зенита» не самые простые соперники в ближайших турах

15:40 – агенты «Спартака» побеждают ЦСКА и показывают ромбики!

16:30 – скандал в «Химках», «Ростов» засудили, Карпин зол!

19:00 – в РПЛ образовалась топовая восьмерка, все хотят в Европу

20:32 – «Локо» хорошеет при Николиче, заметен его вклад

22:42 – «Краснодар» vs. «Тамбов», с ними все ясно

23:40 – «Рубин» рвется в Европу!

27:50 – почему ЦСКА превращается в «Спартак»

32:40 – герои тура в РПЛ. Например, Егор Бабурин

35:00 – Соболев, Караваев, Жемалетдинов – топики

38:38 – рассказываем про главные матчи мидуика

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