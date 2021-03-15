Игорь Денисов за последние 10 лет сделал все, чтобы его считали самым закрытым футболистом России. Интервью Юрию Дудю в 2018-м и вечное игнорирование запросов других журналистов – именно так Игорь выстроил отношения с медиа. Люди в теме говорили: «Он хочет, чтобы от него все отстали».

Но 15 февраля вышел фильм «СЭ» с Денисовым в главной роли. И это стало сюрпризом. Денисов рассказал о жизни вне футбола, переездах, непростых отношениях с «Зенитом», который в ноябре очень хотел пригласить его на ветеранский матч, но, по словам Александра Медведева, не нашел контактов экс-футболиста.

До этих событий у четырехкратного чемпиона России, по моей информации, состоялся разговор с и.о директора департамента по развитию молодежного футбола Максимом Погореловым. Игорь рассказал об идее тренировать одну из юношеских команд, но понимания не встретил. Параллельно случилась история с его собственными детьми, когда в клубе отказались предоставить площадку для тренировок с папой. Прагматично отметили, что условия для всех одинаковые.

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Это явно задело бывшего капитана: теперь Игорь, который привык скорее к понятийному образу мышления, убежден, что не нужен родному клубу. «Зенит», судя по всему, не собирается его переубеждать. Резкость, с которой он принимает решения, а иногда и закрывает для себя двери, очевидно никуда не делась. В работе на руководящей должности с таким качеством будет тяжело.

Непонятно одно: зачем Денисов давал новое интервью? Вряд ли, чтобы рассказать о том, что мог перейти в «Спартак» или о поиске гармонии в тренажерном зале. Возможно, чтобы еще раз затронуть тему «Локомотива» и спустя 2 года объяснить свой уход.

Это был один из первых публичных факапов Василия Кикнадзе. Зимой 2019-го руководитель приехал на сбор клуба в Катаре, вызвал игрока и намекнул: «Ты недостоин нового контракта». Через два месяца Денисова уже не было клубе. Взял барсетку и уехал. По идее, уже за такое расставание с капитаном, руководителя клуба можно вышвырнуть на биржу труда. Но тогда историю замяли.

Василий Кикнадзе Фото: Getty Images

«Кикнадзе сказал: «Мы очень любим тебя как футболиста и благодарим за все, что ты сделал для клуба, но у тебя высокий контракт. Надо его уменьшать». Я ответил ему, чтобы звонил юристам, потому что на уменьшение я не пойду точно. Я – капитан команды, мы выиграли трофеи, со мной продлили контракт только на год, и он просит пойти на уменьшение зарплаты. Это было в принципе невозможно», – вспомнил Денисов. Еще одна история про несдержанность, а также высокое чувство справедливости. Игорь – идеалист и таким наверняка останется. Есть только его правда, и никаких других.

Важно, что Игорь затронул тему будущего. В первой части фильма он сказал, что когда играл за «Зенит», то мечтал начать тренерскую работу в родном клубе и городе. А потом добавил, что хочет стать генеральным директором. По его словам, он сможет легко выстроить всю пирамиду, так как понимает систему лучше других. Ощущение, что Игорь не перестал быть искренним и немного наивным человеком, который всегда верит в то, что другие игнорируют. Эти качества не очень совместимы с тренерской или менеджерской работой. В «Зените» теперь его точно не ждут, как минимум из-за истории о переходе в «Спартак» и яром желании обыграть сине-бело-голубых. Хотя сценарий возвращения в родной клуб мог бы быть интересным.

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