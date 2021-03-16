Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял участие в съемках ютьюб-шоу «Плохие песни». Слуцкий соревновался с актером шоу «Импровизация» Дмитрием Позовым. По правилам шоу участники должны рассмешить друг друга римейками известных песен. Побеждает тот, кто смеялся реже.

Тренер с самого начала шоу не уставал подкалывать оппонента: когда съемочная группа за кадром начала распевать кричалку «Россия, вперед», Слуцкий заметил: «Россия сейчас – это не ко мне, это к Диме. Он гораздо ближе с тренером сборной России общается».

«Я веду футбольный канал вместе с другом Косом (стендап-комиком Романом Косицыным). Канал называется «Поз и Кос», но почему-то вы сначала решили прийти сюда, а не к нам», – возмутился Позов.

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«Я не хожу на непрофессиональные шоу», – парировал Слуцкий.

Леонид Слуцкий Фото: Other Agency

В первом раунде в ответ на песню Позова про белочку Слуцкий обыграл недавний слух о премии Черчесова в сборной России.

«Однажды вечером-вечером-вечером простой сантехник вдруг узнал оклад Черчесова. Парализовало» – спел Слуцкий на манер песни Эдуарда Хиля «Пора в путь-дорогу».

Второй раунд, и Позову не удается рассмешить Слуцкого двустишием об Антошке, посвященном нападающему «Сочи» Антону Заболотному. Слуцкий ответил строчками на манер песни «Трус не играет в хоккей»: «Недавно в трендах видел ролик на ютьюбе, просмотров больше, чем у матчей РПЛ. Всем показал, что нужно делать дома, Дзюба. Великолепною пятеркой на руке».

– А вы после этого видео написали Дзюбе? – поинтересовался Позов.

– Ну, мы с ним пару раз общались на эту тему. Когда он был не занят, собственно говоря! – не удержался от подкола в сторону форварда «Зенита» Слуцкий.

Леонид Слуцкий Фото: Other Agency

В третьем раунде Позов снова вспомнил Заболотного, которого сравнил с Буратино.

«Ионов Леша просто мчится, Смолов может покатиться, и не выбить Джикия. Чалов может не трудиться, а Кокорин – взять напиться. Вот импровизация» – отреагировал Слуцкий.

На переделку Позова песни «Мало половин» Слуцкий выдал римейк известной композиции ДДТ: «Что такое «очень»? Это слово. Ставишь его перед ******* [надоели]. И все это полностью говоришь команде, если бегать не хотят по полю».

Итоговый счет – 5:3 в пользу Слуцкого. Мы не можем опубликовать видео здесь – оно доступно по ссылке

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