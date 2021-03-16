Адвокат двоюродного брата вингера «Спартака» Куинси Промеса Иегуди Мошкович рассказал о нападении футболиста на его клиента.

«Была вечеринка, они вместе фотографировались, а под конец веселья атмосфера изменилась, и [кузен Куинси] получил тот злополучный удар. <…> Как минимум два человека видели, как Промес нанес удар. <…> Промес пытался ударить моего клиента еще раз, но [сестра клиента] схватила его руку, в которой он держал нож.

<…> Нож попал в место, где соединяется коленный сустав, то есть в коленную чашечку, и прошел через нее. Из-за этого мой клиент не может двигать ногой, разогнуть ее. Ему сделали операцию, собрали коленную чашечку, но теперь у него будет огромный шрам. Мой клиент – работающий человек, но из-за произошедшего есть большая вероятность, что он не сможет выполнять ту же работу.

Чемпионат России Промес забил 1-й мяч за «Спартак» после возвращения в РПЛ 07/03/2021 В 16:40

Ходить он может только с чьей-то помощью. По прогнозам докторов, мой клиент никогда полностью не восстановится. Бегать вряд ли когда-либо будет. Как я уже сказал, он рабочий, среди прочего занимается укладкой полов, что предполагает стояние на коленях. Такая работа для него с большой долей вероятности будет невозможна», – заявил Мошкович в интервью «Чемпионату»

Юрист уточнил, что заявление в полицию через несколько месяцев после инцидента отнес один из свидетелей, а сам кузен Промеса не хотел рушить ему карьеру. Из-за обвинений в нападении у Куинси арестовали дом в Утрехте. Также Мошкович опроверг информацию, что футболист перед ударом обвинил пострадавшего в краже ценной вещи у матери Промеса.

Инцидент с ударом ножом произошел в июле 2020 года, экс-игрока сборной Голландии задержали в Амстердаме в декабре того же года.

В феврале 2021-го Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса». Он подписал контракт на 3,5 сезона и обошелся московскому клубу в 8,5 миллиона евро.

Чемпионат Голландии Предполагаемое фото ножевой раны, которую нанес Промес – много крови 15/12/2020 В 06:57