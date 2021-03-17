Возвращающий кондиции «Зенит» и в очередной раз оступившийся ЦСКА проведут самый огненный матч мидуика в Москве.

Форма

Обе команды начали год неудачно, хотя на сборах у обеих клубов все было шикарно. Армейцы блестяще провели сборы (13 очков из 15), но в официальных матчах что-то пошло не так. Сначала ЦСКА прошел в Кубке «СКА Хабаровск», а затем уступил «Локомотиву» и «Арсеналу», в перерыве между поражениями традиционно порвав «Ахмат».

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«Зенит» выиграл 8 из 8 матчей на сборах, но затем сразу вылетел из Кубка от «Арсенала», упустил победу в игре с «Ростовом» и в мощном триллере проиграл «Рубину». Перед игрой с ЦСКА сине-бело-голубые разнесли «Ахмат».

«Зенит» – «Рубин» Фото: Getty Images

Кто пропустит матч

У ЦСКА не выйдут на поле Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Бруно Фукс – все трое травмированы. «Зениту» не помогут Себастьян Дриусси, Михаил Кержаков и Малком, и также из-за повреждений.

Котировки букмекеров

«Зенит» считается фаворитом – команда Семака не проигрывает ЦСКА пять матчей подряд. Последнее поражение петербуржцев от армейцев случилось в ноябре 2018-го. «Зенит» по-прежнему главный претендент на чемпионство, несмотря на близость ЦСКА и «Спартака». Сине-бело-голубые имеют самый простой календарь: после ЦСКА им останется сыграть только с двумя командами из топ-5, «Сочи» и «Локо». Армейцам предстоят встречи с «Сочи», «Спартаком» и «Динамо».

Саломон Рондон Фото: Getty Images

Нет никаких причин полагать, что в матче не сыграет Саломон Рондон. Венесуэлец уже неплохо начал в ЦСКА, оформив гол+пас в матче с «Ахматом». Конечно, «Зенит» – не «Ахмат», но знаменитое правило бывших никто не отменял. Гол Рондона оценивается в 2,68 – отличный вариант. Возможно, он не станет победным, но точно огорчит петербуржцев, за которых шесть лет назад выступал форвард.

Посмотреть матч можно на сайте Winline. В прямом эфире и абсолютно бесплатно – нужно лишь перейти по ссылке . Встреча начнется 17 марта в 20:00.

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