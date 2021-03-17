Бывший игрок «Зенита», «Крыльев Советов» и московского «Динамо» Робертас Пошкус получил страшную травму в матче со сборной Румынии в 2003 году. После этого ему понадобилась операция, и он так и не вышел на прежний уровень.

«Товарищеский матч получился очень грубым. В больницу я ехал с Томасом Жвиргждаускасом, которому выбили все передние зубы. Андрюсу Скерле сломали нос, вывернув его в другую сторону. Мне же Кристиан Киву, которого я даже не видел, специально ударил локтем в голову. Порвалась барабанная перепонка, повредился мозг, пришлось делать операцию.

Также сказалась авария, в которую я попал в октябре 2004-го. После нее уже не играл, как раньше. Была очень плохая погода. Рядом ехала фура, а я попал в огромную лужу, после чего машину подняло и выкинуло в поле. Из-за сотрясения мозга потом пару месяцев приходил в себя», – цитирует Пошкуса «Матч ТВ»

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С 2005 по 2008 год литовец провел 22 матча за «Зенит» и забил 3 мяча.

На счету Робертаса 47 матчей за сборную Литвы.

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