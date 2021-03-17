Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов возобновил тренировки с в общей группе черно-зеленых. 22-летний голкипер занимался с командой перед матчем 23-го тура РПЛ с «Динамо».
«Наконец-то вернулся на поле», – написал Сафонов в инстаграме. Футболист не играл несколько месяцев из-за разногласий с руководством клуба по новому контракту.
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- Сафонов не играл за «Краснодар» с начала декабря. В феврале клуб исключил вратаря из заявки на матчи чемпионата России. Игрока заявили в ФНЛ, чтобы он набирал форму там.
- В 14 матчах РПЛ-2020/21 Матвей пропустил 15 мячей и трижды сыграл на ноль.
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