Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов возобновил тренировки с в общей группе черно-зеленых. 22-летний голкипер занимался с командой перед матчем 23-го тура РПЛ с «Динамо».

«Наконец-то вернулся на поле», – написал Сафонов в инстаграме. Футболист не играл несколько месяцев из-за разногласий с руководством клуба по новому контракту.

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Сафонов не играл за «Краснодар» с начала декабря. В феврале клуб исключил вратаря из заявки на матчи чемпионата России. Игрока заявили в ФНЛ, чтобы он набирал форму там.

В 14 матчах РПЛ-2020/21 Матвей пропустил 15 мячей и трижды сыграл на ноль.

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