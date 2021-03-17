Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов принял участие в съемках клубного ролика к матчу 23-го тура РПЛ против «Зенита».
«Впереди важная игра. Я не знаю, что там будет с формой у «Зенита». Но я подхожу к этому матчу в форме. В сумасшедшей форме. Будь в форме и ты», – сказал Чепчугов в видеоролике.
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- Перед матчем 21-го тура «Рубин» – «Зенит» гости забыли привезти форму. Им пришлось вызывать отдельный чартерный самолет для ее доставки.
- Чепчугов ранее говорил, что испытывает психологические проблемы.
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