Российская Премьер-лига объявила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков. Сервис под названием Премьер Pass заработает в тестовом режиме в оставшихся турах сезона-2020/21.

Болельщики, которые воспользуются сервисом, получат приоритетный проход на стадионы через отдельные турникеты. У фанатов будут дополнительные скидки на покупку билетов и атрибутики. Сервис сделает механизм идентификации максимально комфортным – для пользователей разработали приложение в App Store и Google Play, сообщается на официальном сайте РПЛ

Тестирование сервиса пройдет на всех стадионах РПЛ, кроме «Газпром Арены» в связи с подготовкой к Евро-2020.

В РПЛ сезона-2020/21 осталось 8 туров, чемпионат завершится 16 мая.

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