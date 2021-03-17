В матче 23-го тура РПЛ ЦСКА дома уступил петербургскому «Зениту» со счетом 2:3.

Первый мяч забил Саломон Рондон. На 29-й минуте Чидера Эджуке добежал до самой лицевой и выдал навес в центр штрафной – бывшему игроку «Зенита» осталось просто подставить голову. Уже через четыре минуты гости сравняли. После подачи Дугласа Сантоса мяч нашел Далера Кузяева, который пяткой поднял мяч и переадресовал его на Артема Дзюбу. Нападающий сборной России забил в том же стиле, что и Рондон.

В конце первого тайма судья Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота ЦСКА из-за игры рукой Марио Фернандеса. Артем Дзюба не реализовал 11-метровый, пробив в тот же угол, в который выстрелил в матче с «Рубином» – Игорь Акинфеев отразил удар.

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На 50-й минуте Вендел подобрал мяч в штрафной и вывел «Зенит» вперед мощным ударом в девятку. Спустя три минуты жестко сфолил Ильзат Ахметов на Далере Кузяеве. После просмотра ВАР арбитр удалил полузащитника ЦСКА.

Вендел оформил дубль на 77-й минуте: Кузяев выкатил бразильцу под удар в центр штрафной, а тот прошил Акинфеева бильярдным ударом. ЦСКА отыграл один мяч на 90-й минуте с пенальти, который заработал новичок армейцев Эмиль Бохинен – Никола Влашич вогнал мяч в девятку.

После этого матча команда Семака с 48-ю очками идет на первом месте в турнирной таблице, армейцы занимают третью строчку с 40 баллами.

Следующий матч «Зенит» проведет 5 апреля против «Химок», ЦСКА днем ранее встретится с «Тамбовом».

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