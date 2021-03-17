«Ростов» открыл счет в матче 23-го тура чемпионата России после спорного гола в ворота «Ротора».
На 42-й минуте вратарь волгоградского клуба Йосип Чондрич ошибся на выходе и не выбил мяч после навеса в штрафную с левого фланга. Отскок угодил в руку защитнику дончан Максиму Осипенко и отлетел к другому центрбеку гостей Деннису Хаджикадуничу. Тот с близкого расстояния ударил в соперника и на добивании Армин Гигович все же отправил мяч в сетку.
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Главный арбитр матча Кирилл Левников проконсультировался с судьями ВАР, сам посмотрел видеоповтор и не обнаружил игры рукой со стороны Осипенко. Рефери указал на центр и засчитал гол «Ростова».
ГОЛ «РОСТОВА» В ВОРОТА «РОТОРА»
- Ранее Левников обслуживал матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Он назначил пенальти в ворота красно-белых за игру рукой Виктора Мозеса. Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила правильность решения арбитра.
- Кирилл Левников – сын известного в прошлом рефери Николая Левникова. Левников-старший возглавляет Академию спортивного арбитра и входит в экспертно-судейскую комиссию РФС.
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