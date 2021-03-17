Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал 11-метровый в матче 23-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.

На 45-й минуте Дзюба подошел к точке и неуверенно пробил в правый от себя угол. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев справился с ударом капитана сборной России.

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За девять дней до матча с ЦСКА Артем не вонзил в сетку с 11 метров в игре с «Рубином». Форвард питерцев при счете 1:2 взял мяч в компенсированное время и также ударил в правый от себя угол. Голкипер казанского клуба Юрий Дюпин также отразил выстрел Дзюбы. «Зенит» не вытащил матч в Татарстане и проиграл – 1:2.

Ранее капитан сборной подходил к точке во встрече с московским «Динамо» в декабре 2020-го. На 34-й минуте Дзюба также выстрелил в правый от себя угол, но Антон Шунин не потащил мяч на ленточке.

Для 32-летнего форварда этот промах с 11-метрового стал третьим в сезоне. В ноябре прошлого года Дзюба не забил «Краснодару», но тогда Матвей Сафонов отразил удар в левый от нападающего угол.

Всего у Артема Дзюбы 11 незабитых пенальти из 42 попыток. Восемь промахов (из 28 ударов) футболист допустил в рамках чемпионата России.

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