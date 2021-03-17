ЦСКА проиграл «Зениту» в 23-м туре РПЛ, теперь команда Виктора Гончаренко отстает от первого места на 8 очков. Белорусского тренера армейцев могут снять с поста уже после этой встречи – согласно инсайдам, руководство дало последний шанс менеджеру, когда ЦСКА победил «Ростов» в 19-м туре.

В новом году результаты не улучшились, и теперь Виктор Михайлович сильно рискует снова стать тренером уровня «Урала» и «Уфы». Возможно, это и есть реальный потенциал Гончаренко. Тренер полноценно работает в ЦСКА с 2016-го, и с тех пор единственный его трофей – Суперкубок России. Это тот турнир, в котором нужно выиграть один матч. Два серебра – слабый утешительный приз, учитывая то, как они добыты. В сезоне-2016/17 армейцы почти не претендовали на чемпионство, а год спустя потеряли первую строчку, лидируя за пять туров до финиша.

Виктор Гончаренко, Суперкубок России Фото: Getty Images

Чемпионат России ЦСКА уволит Гончаренко после «Ростова» и поставит вместо него Березуцкого 14/12/2020 В 14:52

Гончаренко считается тренером для молодежи: откопал игроков из академии ЦСКА, привел в клуб Дивеева, даже легионеры у него почти все зеленые. Но тренер не вырастил ни одного топового русского игрока. Все футболисты армейцев – глубокие резервисты сборной или трансферные цели посредственных клубов Европы. У Гончаренко нет своего Головина, как у Слуцкого. В команде нынешнего тренера ЦСКА наверняка часто говорят о тик-токе и Моргенштерне, но звездами все равно остаются Акинфеев, Фернандес, Влашич и прибывший из Китая Рондон.

Матч с «Зенитом» – подтверждение тому, что главного тренера не воспринимают в команде. Гончаренко не мог не обратить внимание на поведение Ахметова, который раз за разом срубал Кузяева. Ильзат был явно заведен, и от ВМГ требовалось серьезное внушение после первой-второй выходки либо замена. Гончаренко ситуацию проигнорировал и стал причастным к удалению.

В случае увольнения главным претендентом на пост и.о. главного тренера считается Василий Березуцкий – человек с не очень большим опытом. Нет сомнений, если бы белорусский специалист не испортил отношения с Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко, и оба не покинули клуб, руководство рассматривало бы кого-то из них.

Сергей Овчинников Фото: Getty Images

Сложно представить, как ЦСКА вдруг сериями выдает победы при Березуцком. Армейцы – команда, которая тщательно подходит к любой перестановке. Скорее всего, руководство в лице Максима Орешкина даст Гончаренко самый последний шанс. Красно-синим логичнее доиграть чемпионат со старым тренером. Гончаренко способен если не взять золото, то хотя бы не опустить команду на восьмое место, преимущество над которым у ЦСКА всего четыре очка.

КОГДА УВОЛЯТ ГОНЧАРЕНКО? В ближайшие дни По итогам чемпионата Не уволят

Чемпионат России Гончаренко будет уволен, если ЦСКА не обыграет «Ростов» («СЭ») 13/12/2020 В 19:58