В начале февраля «Зенит» впахивал на сборах в ОАЭ. Команда сыграла очередной контрольный матч, разгромив «Арарат-Армению», а болельщики в соцсетях восхищались Венделом. Через него шли все атаки: бразилец раскидывал мяч на фланги Малкому и Мостовому, обменивался короткими передачами сначала с Дриусси, потом с Дзюбой и сделал 1+1 к 90-й минуте. Естественно, у Семака спросили про полузащитника, которого последние месяцы 2020-го уничтожали в медиа.

«Адаптировался. И к команде, и к нашему футболу. В этой игре он чувствовал себя раскрепощенно. Понятно, что ему нужно было время, чтобы понять партнеров, привыкнуть к нашему чемпионату. Надеюсь, дело не только в погоде, что он и в чемпионате России продолжит на таком уровне. По крайней мере, качества для этого у него есть», – с очевидным удовлетворением произнес главный тренер.

В декабре Данни идеально описал игровой статус Вендела: «Он делает разницу». В матче с ЦСКА так и произошло – Кузяев показывал чудеса дриблинга на флангах, изысканно искал передачами партнеров, Дзюба из последних сил боролся наверху и цеплялся за мячи, но именно Вендел постоянно оказывался в нужном месте и совершал гиперполезные действия на разных участках поля. Он впервые забил за «Зенит» – и сразу такие важные мячи. В руководстве теперь наконец-то смогут объяснить платежку в 20 миллионов евро. Очевидно, она принесла «Зениту» чемпионство

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В контексте матча с ЦСКА трагикомичности добавляет то, что Вендел мог оказаться в команде Виктора Гончаренко. Бывший скаут клуба Антон Чистяков рассказывал «Матч ТВ», что клуб вел переговоры по трансферу, когда бразилец еще играл на родине за «Флуминенсе». Потом хотели взять его в аренду из «Спортинга», где он уже становился лидером.

Семак не сразу поверил в этот переход. Изначально он говорил на пресс-конференциях, что Вендел не лучшая опция для усиления атаки, но постепенно нашел ему место на поле. Он не стал обещанным джокером под Лигу чемпионов, так как приехал в «Зенит» только в середине октября, но сейчас, судя по всему, превращается в одного из лидеров команды. Семак не раз говорил, что ждет от Вендела ударов со средней и дальней дистанции – они у него здорово получаются. И тренер дождался.

Бразильцу тоже очень важно сейчас быть в форме и обращать на себя внимание. Летом пройдут Олимпийские игры, а Вендел в последнее время часто вызывался в сборную. Поездка в Токио – одна из целей, которую бразилец поставил на 2021 год.

И все идет к тому, что он ее добьется.

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