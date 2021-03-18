На 82-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА был зафиксирован спорный момент – после удара Дугласа Сантоса голкипер армейцев Игорь Акинфеев поймал мяч в углу ворот, но неуверенно – показалось, что он пересек линию вместе с вратарем. Судья Евгений Кукуляк промолчал, как и бригада ВАР, поэтому игра продолжилась. «Сине-бело-голубые» вели с комфортным счетом 3:1, и игроки не стали протестовать.

Но побывал ли мяч в воротах? В России нет системы автоматического определения голов: было принято решение не устанавливать на стадионах РПЛ настолько дорогостоящую фишку, которая показывает проекцию. По ней можно судить, попал ли мяч в линию или пересек ее полностью.

«Где ВАР?» – недоуменно вопросила пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале. В твиттере видео сопроводили смеющимся эмодзи.

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«Больше вопросов в связи с тем, почему не засчитали гол Дугласа Сантоса. Это же чистый гол, мы на повторе посмотрели – мяч полностью пересек линию ворот. Кошмар. Ну ладно, так бывает, главное, что мы победили», – сказал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Пересек ли мяч линию ворот ЦСКА на 82-й минуте после удара Сантоса? Для меня это гол, видно мяч за линией. Но многие потом будут говорить про проекцию мяча», – заявил судья Игорь Федотов

«Очень обидно за момент с четвертым голом, который был – сто процентов. И никакие ВАР не помогли, они бессмысленны! От них только вред, а не польза», – сокрушается звездный болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

БЫЛ ЛИ ГОЛ? Да, мяч побывал в воротах Нет, мяч не полностью пересек линию ворот

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:2.

После этого матча команда Семака с 48-ю очками идет на первом месте в турнирной таблице, армейцы занимают третью строчку с 40 баллами.

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