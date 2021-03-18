Бывший футболист «Спартака» и «Анжи» Жоао Карлос рассказал, как во время ЧМ-2014 поспорил на деньги с Артемом Дзюбой, который тогда выступал за красно-белых. Дзюба вышел победителем пари, но так и не получил выигрыш.
«Сборы «Спартака» совпали с ЧМ-2014. Мы с ребятами из команды смотрели игру Бразилии и Германии. Я, Кариока и Ромуло поспорили с Артемом Дзюбой, который болел за Германию. Я сказал: «Если Германия выиграет, я дам тебе 100 евро». Артем повысил ставку до 500 евро. Я без проблем согласился.
В первые 20 минут Германия уже вела 3:0. Я, Ромуло и Кариока поднялись обратно в номер и закрыли дверь. А Дзюба пошел за нами и кричал: «Выходите смотреть дальше!» А нам было очень стыдно за Бразилию. На следующий день – тренировка. Нам нечего было сказать после такого провального матча, лишь немного посмеялись с Муратом Якином. И Дзюба спросил: «Карлос, где мои 500 евро?» Я ответил, что отдам деньги в Москве. Уже и в России я кормил Дзюбу завтраками. В итоге я уехал из команды и так Дзюбе ничего и не отдал», – рассказал 39-летний Карлос в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.
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Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.
- В 2011-2013 годах бразилец играл за «Анжи», затем перешел в «Спартак» и уехал только в 2015-м.
- Последним клубом Карлоса стал бразильский «Мадурейра», он завершил карьеру в 2018-м.
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