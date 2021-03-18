Бывший футболист «Анжи» Жоао Карлос вспомнил приход в команду полузащитника Игоря Денисова. Бразилец рассказал о тяжелом характере экс-одноклубника и его конфликте с Мубараком Буссуфа.
– Денисов – парень с очень тяжелым характером. Это было заметно в раздевалке. До его прихода в «Анжи» все было дружелюбно и вежливо, мы постоянно шутили, смеялись. Да, Игорь – классный футболист. Но его характер оставляет желать лучшего. Он всегда в стрессе, нервный. Для нас было хорошо, что Денисов недолго пробыл в команде и быстро ушел. Когда Игорь приехал в «Анжи», он усилил нас как команду. С Денисовым и Кокориным клуб мог стать лучше: у них большие футбольные качества. Но в раздевалке и на тренировках было тяжело. Помню первую неделю Денисова в клубе, атмосфера стала другой, более тяжелой.
– Почему?
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– Не знаю. Может, он увидел великих футболистов и завидовал им. Возможно, Денисов хотел контролировать раздевалку и стать в ней боссом. В команде уже имелись два лидера – Это’О и Роберто Карлос – он должен был уважать это. Возможно, у него оказалась предвзятость к иностранным футболистам.
– Писали, что у тебя тоже был конфликт с Денисовым.
– Не со мной и даже не с Это’О. У Денисова был конфликт с Буссуфа. На одной из тренировок Игорь хотел подраться с Мубараком. Иностранцы пошли его защищать, не потому, что он друг или иностранец. Игорь просто хотел подраться из-за ничего. После этого мы поняли, что не сработаемся.
– Из-за чего Денисов начал конфликт?
– Если, например, Буссуфа на тренировке 2-3 раза шел в подкат, то это нормально. Но если ты, как Денисов, шел в борьбу против своих одноклубников с агрессией, злобой, то это ненормально. Когда ты видишь такое, то идешь защищать Буссуфа, – рассказал Карлос в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.
Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.
- Бразилец играл за «Анжи» в 2011-2013 годах. Затем он перешел в «Спартак» и уехал из России только в 2015-м.
- Последним клубом Карлоса стал бразильский «Мадурейра», он завершил карьеру в 2018-м.
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