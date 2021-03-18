Бывший футболист «Спартака» и «Анжи» Жоао Карлос заявил, что в России сталкивался с проявлениями расизма.

«Одна из вещей, которую я бы хотел забыть – расизм. В игре против «Крыльев» в Роберто кинули банан. Как и тогда, так и сейчас я полностью на его стороне. Сначала нечто подобное произошло в Питере против «Зенита»: там просто показали банан на трибуне. Роберто улыбнулся и сдержался. А в Самаре все оказалось иначе. Когда в него кинули банан, Карлос заплакал. И игру остановили. Мы подошли к нему и начали обнимать, успокаивать. Он не хотел продолжать матч и ушел в раздевалку.

Расизм – это то, что хочу забыть, потому что люблю Россию и российский футбол. После матча Роберто давал интервью: «Вы должны это остановить. И не потому, что я Роберто Карлос. Вообще ни к кому не должно быть проявления расизма. Пора остановиться». Роберто говорил об этом в интервью, чтобы мотивировать русских остановить это зло. Если кто-то бросил банан, ты должен сказать об этом полицейскому, и бросивший должен понести наказание», – рассказал Карлос в эксклюзивном интервью Eurosport.ru

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В 2011-2013 годах бразилец играл за «Анжи», затем перешел в «Спартак» и уехал только в 2015-м.

Последним клубом Карлоса стал бразильский «Мадурейра», он завершил карьеру в 2018-м.

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