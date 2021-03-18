Бывший нападающий «МЮ», «Атлетико», «Интера» и сборной Уругвая Диего Форлан рассказал, что в 2011 году им интересовался московский «Локомотив».

– В 2011 году в России писали, что вы могли перейти в «Локомотив». Верно?

– Да, они действительно интересовались, но официального предложения не поступило. Хотя я бы подумал, Россия – большая красивая страна, сильный чемпионат, – цитирует 41-летнего Форлана «Чемпионат»

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В Европе Диего играл за «МЮ», «Вильярреал», «Атлетико» и «Интер». По итогам ЧМ-2010 был признан лучшим игроком турнира.

Официально завершил выступления в 2018 году и начал тренерскую карьеру.

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