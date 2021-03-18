Опубликовано 18/03/2021 в 20:17 GMT | Обновлено 18/03/2021 в 20:58 GMT

Защитник «Урала» Игорь Калинин жестко отреагировал на метафору комментатора «Матч ТВ» Александра Неценко в перерыве матча 23-го тура со «Спартаком». Футболисту не понравилась формулировка журналиста, и он ушел с обязательного флеш-интервью.

– Насколько самому приходится тяжело, потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки?

– Кому выкручивал позвонки?! Что ты смеешься?

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– Да я не смеюсь.

– Ну а что смешного? Кому выкручивал позвонки?

– Ничего смешного, просто...

– Ну так вы выражайтесь правильно тогда. Никому он не выкручивал.

– Ну, пытался накрутить за счет дриблинга...

В момент последней фразы журналиста Калинин покинул флеш-зону.

На ситуацию отреагировали в «Спартаке», предложив Неценко другое выражение.

После игры Неценко сообщил в твиттере, что помирился с Калининым.

«Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принес ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли», – написал Неценко.

Защитник «Урала» объяснил, почему он так резко отреагировал, и что сделал бы с Неценко, если бы тот выразился подобным образом во дворе.

«Журналист только что подошел, извинился. В первую очередь, мы же не во дворе играем. Журналист должен подбирать выражения. Пожали руки, конфликт исчерпан. Накипело? Команда проигрывает 0:3. Так говорить – это некрасиво, это неуважение к футболистам. Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал, то есть по лицу. Но надо отдать должное, он подошел, извинился, конфликт закрыли», – приводит слова Калинина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» разгромил «Урал» со счетом 5:1. По два мяча забили Джордан Ларссон и Александр Соболев, также отличился Куинси Промес.

Игорь Калинин выступает за «Урал» с 2020 года в аренде, права на него принадлежат московскому «Динамо».

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