Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао оставил команду в меньшинстве уже на 18-й минуте матча 23-го тура с «Динамо».
Бразилец заработал две желтые карточки за 10 минут. Первую он получил, сыграв шипами в ногу полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского на восьмой минуте, а вскоре поставил подножку Вячеславу Грулеву, который врывался в штрафную.
Первый фол Кайо – на отметке 00:48, второй – на 1:55.
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Между предупреждениями бразильца уместился первый гол «Краснодара», забитый Тонни Вильеной. Черно-зеленые даже удвоили преимущество во втором тайме, но не справились в меньшинстве и пропустили три мяча от «Динамо».
После игры главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал понять, что разочарован в бразильском защитнике.
– Две такие быстрые карточки Кайо – в чем здесь проблема?
– В Кайо.
– Нехватка дисциплины?
– Просто в Кайо проблема. Если человек, имея карточку, идет в такие фолы, я не могу это комментировать. Мне трудно понять, что в голове, – сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Краснодар» проиграл «Динамо» со счетом 2:3.
- У южан отличились Тонни Вильена и Юрий Газинский, у «Динамо» дубль оформил Константин Тюкавин, еще один мяч забил Даниил Фомин.
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