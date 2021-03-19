С ноября Артем Дзюба не реализовал три пенальти: против «Краснодара», «Рубина» и ЦСКА. До этого у форварда «Зенита» была солидная серия забитых одиннадцатиметровых, но теперь он сам объявил, что взял академическую паузу.

Очевидно, Дзюба не только передохнет, но и проанализирует, как снова лупить с точки без шансов для вратаря. Артему пора обратиться к Александру Спиваку – человеку, который мазал крайне редко.

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Украинский полузащитник оказался в «Зените» на рубеже веков – его бесплатно подписал Юрий Морозов, который как раз строил новую команду. Спиваку было уже 25: он засветился в «Шахтере» (даже застал убийство президента Брагина), чуть не уехал в Германию (его хотел «Нюрнберг») и мечтал о «Спартаке», но все равно попал в Петербург. Морозов сразу поставил Александра на игру с «Динамо» и подбодрил всего тремя словами: «Давай, покажи себя». Этого хватило, чтобы Спивак вонзил победный мяч.

Первый зенитовский сезон Александр вспоминал так: Морозов упорно интегрировал в основу юниоров типа Аршавина, те ошибались и привозили, а вся команда лишалась премиальных. «За ничью платили 500 долларов, за победу – 1000. Неплохие деньги по тем временам», – признавал Спивак.

В 2001-м «Зенит» Морозова сенсационно допрыгнул до бронзы, а потом великий тренер тяжело заболел. Следующий сезон был для Питера трагическим: вместо борьбы за ЛЧ – чудовищная десятая строчка, а вместо шума в Кубке УЕФА – логичный вылет от швейцарцев.

Зато именно в еврокубках случилось сверхважное событие: Александр Спивак начал бить пенальти. В матчах с деревенским «Энкампом» из Андорры у полузащитника было право на ошибку, но он сразу пульнул мяч в сетку. После этого опытный Спивак стал главным пенальтистом «Зенита».

Ким Дон Чжин и Александр Спивак Фото: Getty Images

Он не обманывал вратаря, не устраивал битву взглядов, не делал фирменных пауз – просто разбегался и бил в угол, причем на неудобнейшей высоте. Иногда Александр катил мяч низом, но только если видел, что вратарь уже на газоне. Секрет пенальти Спивака был именно в этом: он понимал, что на хороший удар среагировать невозможно, и рандомно пулял по углам.

Не так давно Александру звонили с одного спортивного сайта. «Скажите, а как правильно пробивать паненку?» – уточнили у Спивака. «Без понятия. Ни разу ей не пользовался», – признался практичный украинец. Еще он рассказывал, что каждый раз жутко боялся промахнуться и услышать разочарованный выдох «Петровского» – и поэтому забивал. Никаких понтов и ложных движений – только бешеное желание прошить сетку и скромно отпраздновать очередной гол.

За четыре года Спивак вонзил 20 пенальти, а промазал всего дважды. Первый раз – против «Уралана» в 2003-м (никто не заметил, ведь выиграли 5:1), а потом – против «Читы» в Кубке России-2006. Самое удивительное, что тогда Александр попал в штангу, затем добил в ворота, а после этого сам объяснил арбитру Сергею Марушко, что такие голы не считаются. Учитывая, что счет был 1:0 в пользу «Читы», Спивак повел себя как реальный джентльмен. Он мог отпраздновать, демонстративно схватить мяч и побежать к центру поля, но вежливо отказался от нечестного гола: принципы важнее статистики.

Футбольная судьба Спивака сложилась довольно драматично. Однажды у него спросили, правда ли, что он может перейти в «Спартак» – было известно, что Александром интересовались в Москве. Ответ получился пророческим: «Да вы что! Я умру в «Зените».

Он играл в основе у Петржелы, брал серебро-2003 и забивал солиднейшие 10 голов в РПЛ-2004, но раздражал Власту двумя странными привычками. Во-первых, Спивак ненавидел, когда его меняли – досрочный уход с поля доводил его до депрессии. «Тренер, лучше вообще не ставьте, чем меняйте», – просил Александр. Во-вторых, иногда Спивак мог выпить лишнего. В 2005-м это случилось прямо по пути на сборы: украинец так накидался, что на пересадке в Париже потерял ботинок, плюхнулся на кресла и захрапел. Петржела собирался выгнать пенальтиста, но за парня вступилась вся команда во главе с капитаном Радимовым. Спивака простили, а он в благодарность положил шедевральный (и победный) мяч в ворота «Томи».

Когда пришел Адвокат, Александр постепенно выпал из основы. Дик прямо заявил игроку, что не видит его в старте, но готов держать в обойме и даже платить премиальные. Гордый Спивак отказался и от нового контракта, и от долгожданной золотой медали. «В 2007-м я не сыграл ни минуты. Что я скажу детям? Как объясню, откуда у меня медаль?» – недоумевал Александр.

Он пытался перезапустить карьеру в «Ростове», но после первых же сборов покинул южный клуб и в 32 года попрощался с футболом. Позже ходили слухи, что Спивак может поиграть на Украине или в ФНЛ, но он сдержал обещание и действительно умер в «Зените» как игрок.

Сейчас Александр живет в Ленинградской области, руководит небольшим бизнесом и ворчит на нынешний «Зенит», когда ему звонят из спортивных изданий.

Он пробовал устроиться в клуб, но ему предложили щедрый оклад в 20 тысяч – Спивака это отпугнуло. Кажется, «Зениту» пора самому выйти на Александра Сергеевича и временно назначить коучем по пенальти. Потому что со времен Спивака в команде не было человека, который бы настолько стабильно забивал с точки. Ошибались все: и Тимощук, и Кержаков, и Широков, и Халк, и даже Дзюба. Так что опыт Александра еще точно пригодится Петербургу.

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