Руководство волгоградского «Ротора» отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича.
«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности.
Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – цитирует официальный сайт клуба генерального директора Андрея Рекечинского.
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- В последнем матче «Ротор» разгромно проиграл «Ростову» со счетом 0:4.
- Волгоградцы идут 13-ми в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. Задел перед зоной вылета в ФНЛ – четыре очка, но у идущего последним «Тамбова» есть игра в запасе.
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