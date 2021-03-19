Опубликовано 19/03/2021 в 09:30 GMT | Обновлено 19/03/2021 в 09:30 GMT

Руководство волгоградского «Ротора» отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича.

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности.

Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – цитирует официальный сайт клуба генерального директора Андрея Рекечинского.

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В последнем матче «Ротор» разгромно проиграл «Ростову» со счетом 0:4.

Волгоградцы идут 13-ми в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. Задел перед зоной вылета в ФНЛ – четыре очка, но у идущего последним «Тамбова» есть игра в запасе.

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