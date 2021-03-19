Бывший футболист ЦСКА Ивица Олич в ближайшие дни может возглавить армейский клуб. Виктор Гончаренко при этом перейдет на работу в «Краснодар».

Хорват – главный кандидат на пост тренера московского клуба, он уже беседовал с братьями Березуцкими, и если решение о назначении Олича будет принято, то оно может состояться совсем скоро. В таком случае Виктор Гончаренко покинет клуб и станет главным кандидатом на пост тренера «Краснодара» со следующего сезона. Белорусского специалиста хочет видеть лично Галицкий, поэтому летом можно ожидать назначения, сообщает «Чемпионат».

ЦСКА проиграл 3 из 4 матчей российской Премьер-лиги в 2021 году.

«Краснодар» уступил в 2 встречах из 4, в том числе 1:6 «Спартаку». Также черно-зеленые вылетели из Лиги Европы от загребского «Динамо».

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