После увольнения Александра Хацкевича «Ротор» готов предложить пост главного тренера Юрию Семину.
«Вариант с Семиным один из тех, который рассматривается руководством «Ротора», – цитирует «Чемпионат» один из собственных источников. Информацию подтвердил второй источник, заявив, что официальное предложение будет сделано 73-летнему тренеру в ближайшее время.
Семин в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил, что еще не получал предложений: «Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошел бы я в «Ротор»? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос», – сказал коуч.
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- Волгоградцы идут 13-ми в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. Задел перед зоной вылета в ФНЛ – четыре очка.
- Семин остается без тренерской работы с момента увольнения из «Локомотива» в мае 2020 года.
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