Скорее всего, в ближайшее время Ивица Олич возглавит ЦСКА. Хорват, по информации «Чемпионата» , покорил председателя совета директоров Максима Орешкина. Евгений Гинер, Роман Бабаев и остальные не стали спорить с большим боссом. Это означает, что четырехлетний период Виктора Гончаренко в клубе близок к завершению .

Вместе с некогда топ-форвардом и пока еще ассистентом главного тренера сборной Хорватии, в клуб, вероятно, придут два бывших игрока – Элвир Рахимич и Милош Красич.

Вы удивитесь, но Олич всегда был где-то рядом с ЦСКА: следил за результатами, составом, комментировал клубные события в медиа и, возможно, давно планировал вернуться. Вот его слова из октября 2020-го. За несколько месяцев до интервью в прессе впервые пролетела новость о возможном возвращении в клуб. Оцените глубину погружения.

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«ЦСКА много лет располагается в верхней части таблицы, но, должен признать, что последние 7-10 лет команда в тени «Зенита», «Рубина» и других клубов. В течение этого периода клуб не сильно инвестировал в перестройку, но летом все изменилось. ЦСКА сделал три больших трансфера: пригласили аргентинца Адольфа Гайча, Чидера Эджуке, нападающего из «Херенвена», который произвел на меня сильное впечатление. С одной стороны, он неуклюжий, но способен нести угрозу. А еще приехал бразильский защитник Бруно Фукс», – сказал Олич изданию 24sata.hr

Ивица Олич Фото: Imago

Также у него спросили, был ли возможен приход в ЦСКА летом 2020-го, когда Гончаренко сбежал в Беларусь.

«В ЦСКА не знали, вернется ли он, поэтому тут же начались спекуляции, и российские медиа написали про меня. Ничего конкретного там не было. Конечно, для меня это стало бы большим испытанием и вызовом. У меня много знакомых в России, я знаю язык. Никогда не говори никогда», – дипломатично произнес Ивица.

Как Олич стал тренером

Ивица уехал из РПЛ в Германию в 2007-м и сменил четыре команды: из «Гамбурга» перешел в «Баварию», с которой выиграл Бундеслигу, потом был «Вольфсбург», а последним клубом стал «Мюнхен 1860» из второго дивизиона. В 2017-м нападающий объявил об уходе из футбола и собирал чемоданы для продолжительного отпуска, но поступил звонок от Златко Далича. Олич сразу согласился стать ассистентом главного тренера сборной Хорватии. При этом остался жить в Гамбурге. Каждую неделю он просматривает матчи по всей Европе и отвечает за хорватских топов.

ЧМ-2018 – особенный момент для Олича и сборной. Команда дошла до финала, где уступила Франции. Ивица считает, что отнюдь не тактика сыграла основную роль в успехе.

«Мы позволили игрокам решить для себя, что они будут делать после игры. Но им всегда хотелось оставаться вместе часами. Они разговаривали, слушали музыку, рубились в игры или творили глупости. Большую часть времени парни проводили за дартсом и настольным теннисом. Никогда не видел подобной сплоченности. У нас не было ни единого спора. С женой такого добиться невозможно», – говорил он в интервью Goal в 2019-м.

Перед турниром он дал несколько интервью, где включал аналитического гения: разбирал соперников по группе, выстраивал примерную стратегию на игру, при этом был очень дружелюбен и непосредственен. В тот момент становилось очевидно – Ивица не просто консультант Далича, а важная часть тренерского штаба.

Ивица Олич Фото: Getty Images

А что с самостоятельной работой?

В 2019-м Олич рассказал, что планирует перейти на самостоятельную работу после Евро-2020.

«У Златко было много предложений после чемпионата мира, но он хочет остаться до Евро-2020. Меня это устраивает, потому что я могу получить больше опыта работы с игроками мирового уровня, и в то же время сдать экзамены и получить тренерскую лицензию главного тренера. И после Евро-2020 решу, что делать дальше», – сказал Олич.

Но возможность стать главным тренером у него была и раньше. В 2018-м Олича почти завербовали в «Загреб», где он завоевал первый титул на профессиональном уровне (чемпионат Хорватии). По словам Ивицы, клуб вел с ним предварительные переговоры, однако до официального оффера не дошло.

В 2019-м ветеран вообще мог вернуться на поле. 39-летнего на тот момент тренера пригласили в качестве игрока в «Мельбурн Найтс» – австралийский клуб, основанный хорватскими эмигрантами. В последний момент контракт сорвался. Не приехал в клуб и другой бывший игрок сборной Дарио Срна.

Хорватский журналист Анте Бушкулич рассказал Eurosport о тренер Ивице Оличе.

– Какие функции у Олича в сборной Хорватии?

– Златко Далич все обсуждает с ним, Ивица очень вовлечен в процесс. Он много путешествует, чтобы навестить игроков и поговорить с ними, пока они находятся в клубах. Далич ценит Олича, потому что у него прекрасные отношения с игроками. У Ивицы отличный игровой бэкграунд, опыт, интересные идеи.

– Какая у Ивицы репутация в Хорватии?

– Отличная. Он всегда был очень популярен, дружелюбен с болельщиками. Репутация веселого парня. За исключением одного случая: в 2006 году перед отборочным матчем между Россией и Хорватией, когда Срна, Балабан и он сбежали из сборной в ночь перед игрой, и Славен Билич отстранил их. Кроме этой истории, не вспомню ничего скандального. Олич всегда был страстным, когда играл за Хорватию. А также сенсационно помог «Загребу» выиграть чемпионский титул, после этого отлично играл за «Динамо».

– А что у него за особенные отношения с игроками?

– Футболисты его обожают, в том числе из-за того, что он играл со многими из них. При этом он никогда не считал себя лидером, как, например, Нико Ковач. Был со всеми на одной волне. Он очень дружелюбен, и все футболисты его очень уважают.

– Готов ли он к самостоятельной работе?

– Почему бы и нет?

– И к ЦСКА тоже готов?

– Сначала я сказал бы нет, но времена меняются. Все больше и больше бывших игроков получают первую тренерскую работу в большом клубе. Некоторым удается, некоторым нет.

– Показалось, что он очень медийный человек. Он правда дает много интервью?

– Не сказал бы. Он очень профессионален, но не убегает с интервью, даже когда дела идут не так хорошо. Но Ивица не тот человек, который все время дает интервью, говоря о проблемах, не имеющих ничего общего с футболом.

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