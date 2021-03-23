Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич стал главным тренером московского клуба. Хорват сменил на посту Виктора Гончаренко.
Олич подписал контракт с армейцами контракт и уже 23 марта приступит к работе, сообщает официальный сайт ЦСКА. О продолжительности соглашения с армейцами ничего не известно.
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- Ивица выступал в ЦСКА с 2003-го по 2006 год. В составе красно-синих нападающий стал трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА.
- После ухода из ЦСКА Олич дважды выходил в финал Лиги чемпионов вместе с «Баварией».
- С 2017-го он работал в тренерском штабе сборной Хорватии.
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