Опубликовано 23/03/2021 в 10:02 GMT | Обновлено 23/03/2021 в 10:04 GMT

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич стал главным тренером московского клуба. Хорват сменил на посту Виктора Гончаренко.

Олич подписал контракт с армейцами контракт и уже 23 марта приступит к работе, сообщает официальный сайт ЦСКА. О продолжительности соглашения с армейцами ничего не известно.

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Ивица выступал в ЦСКА с 2003-го по 2006 год. В составе красно-синих нападающий стал трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА.

После ухода из ЦСКА Олич дважды выходил в финал Лиги чемпионов вместе с «Баварией».

С 2017-го он работал в тренерском штабе сборной Хорватии.

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