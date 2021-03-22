Бывший вратарь сборной России и «Локомотива», а в недавнем прошлом один из тренеров ЦСКА Сергей Игнашевич дал интервью Анару Ибрагимову, в котором рассказал при Игоря Акинфеева и предложение от «Милана», про сорвавшийся трансфер в «Арсенал», Капелло и Слуцкого.

Про прозвище «Босс»

Боссом меня уже давно никто не зовет. Я не очень люблю и не очень позволяю людям так со мной разговаривать. Близкие друзья могут так назвать. Кто сейчас в российском футболе босс? На сегодняшний день – Акинфеев. Это все-таки фигура очень значимая для российского футбола. После успешного домашнего чемпионата мира, где Игорь сыграл блестяще, сборная сыграла хорошо, можно предположить, что Игорь Владимирович является боссом.

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Про молодых вратарей

Сергей Овчинников на Евро-2004 Фото: Getty Images

Мне нравится Сафонов. Нравится своей стабильностью и игрой Антон Шунин. Пихал ли я ему? Нет, я никогда никому не пихал. Селихов сейчас не играет. Оценивать его сложно. Хочется пожелать ему быстрейшего возвращения в строй. Что касается Максименко: молодой, талантливый парень. Не зря он играет в «Спартаке». Но, на мой взгляд, очень неровно. Говорить о большом прогрессе сложно. Даже в молодежной сборной он не основной вратарь. Думаю, у него все впереди.

Про Фабио Капелло

Он очень эрудированный, умный, интеллигентный. С ним интересно разговаривать на любую тему. Человек, который пытается в жизни узнавать что-то новое. Он мне говорит: «Я устал в футболе тренировать. Ушел в хоккей. Тренировал сборную Италии по хоккею. Играли не хуже, чем с хоккейным тренером».

Были ли у него любимчики? Надо у него спросить. Мне внешне не казалось. Он очень симпатизировал Кокорину. Почему? Сашке Кокорину все симпатизируют. И я тоже. Нет ни одного тренера и игрока, который бы не симпатизировал Кокорину. Мы говорим в данном случае о таланте. Много может быть мнений по поводу реализации этого таланта, но, на мой взгляд, именно футбольный талант Кокорина – это феноменальная штука. Но то, что он футболист от Бога, сомнений нет.

Про Акинфеева и «Милан»

Игорь Акинфеев, ЦСКА Фото: Getty Images

Говорили ли Акинфеев и Капелло о Европе? Скажу так. У Игоря были вполне реальные предложения. Знаю, что Капелло очень хотел, чтобы он уехал в Италию. Знаю: Милан был. Фабио говорил, что есть заинтересованность в Игоре. Не знаю, дошло ли официальное предложение клубу или нет. Так или иначе Фабио зондировал почву насчет Акинфеева и зомбировал меня.

Я не вижу, зачем уезжать, если все хорошо. Наш футбол находится в пятерке лучших чемпионатов. Уже пора прекратить принижать наш футбол. Первые пять позиций назвать? Их все знают. Англия, Германия, Испания, Италия. Мы пятые-шестые вместе с Францией. А кто еще? Франция – тоже большое сомнение.

Про свои регалии

Я не очень тщеславный человек. Мне абсолютно все равно на славу, какие-то награды. Я больше всего горжусь тем, что я мастер спорта Советского Союза. Я получил это за полуфинал кубка СССР. С «Локомотивом» там играли. Да, я люблю Советский Союз сильнее, чем Россию. Наверное, у меня есть какие-то достижения в России, но я никогда никаких значков и званий не просил. Орден Александра Невского? Он мне не нужен. И мне его никто не даст.

Про сорвавшийся трансфер в «Арсенал»

«В 2002 или 2003 году я играл за сборную мира в Арабских Эмиратах. Такая серьезная была бригада: Батистута, Синьори, Тарибо Уэст, Джордж Веа. И Джордж Веа на тот момент работал в селекционном отделе. Он после игры подошел ко мне и предложил свои услуги, если он меня рекомендует в лондонский «Арсенал». Я отнесся скептически в том плане, что сказал человек и сказал. А там потом что-то завертелось. Был интересный момент, когда меня удалили в домашнем матче с «Зенитом», где мы проиграли. У меня было некое столкновение с Боровичкой. Показали это Венгеру, а он: «Не-не-не! Еще одного сумасшедшего нам не надо».

Про трансфер в «Бенфику»

Сергей Овчинников Фото: Getty Images

«Бенфика» сделала предложение. Я не хотел ехать. Клубу нужно было, чтобы я уехал. Все-таки заплатили большие деньги. После «Бенфики» меня приглашали «Блэкберн» (хотя Барбоза сказал по ошибке «Ньюкасл»), ПСВ Эйндховен, «Глазго Рейнджерс», «Фейеноорд», «Олимпиакос». Пауло Барбоза занимался этими вопросами. Он четко знал мою позицию. Я особо никуда не хотел уезжать, был всем доволен. И выбрал самый неоднозначный вариант – вернуться в «Локомотив».

Про Слуцкого

Леонид Викторович меня подкупает своей искренностью, добропорядочностью, интеллигентностью, эрудированностью. Будто про Капелло говорю? Больших тренеров многое роднит. Слуцкий – вообще топ. Равных ему нет в нашей стране уж точно. Газзаев? Нет. Это не говорит о том, что Валерий Георгиевич плохой, но это разный уровень. Валерий Георгиевич – замечательный тренер. Вопросов нет. Но это немного разные вещи. «Жигули» хорошая машина, но Mercedes... Понимаете, да? – рассказал Овчинников в интервью Анару Ибрагимову для oSporte TV

Овчинников – двукратный чемпион России в составе «Локомотива».

С 2014 по 2020-й работал старшим тренером вратарей в ЦСКА.

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