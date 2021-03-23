В футбольном клубе «Сочи» проблемы с финансированием.
Инсайдер газеты «Спорт-Экспресс» Севастиан Терлецкий сообщил, что футболистам задерживают зарплаты. Только в середине марта игрокам перевели зарплату за январь.
В руководстве «Сочи» подтвердили эту информацию, но назвали ее «техническим моментом». «Февральская зарплата закрывается в марте, месяц еще не закончился, так что даже не вижу поводов для каких-то обсуждений. У нас все нормально», – заявил в интервью «СЭ» гендиректор кубанского клуба Дмитрий Рубашко.
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«В клубе говорят, что «это технический момент». А лично мне говорят, что на сходке игроков с боссами риторика была другой», – добавил Терлецкий в телеграм-канале.
- «Сочи» идет на четвертом месте в чемпионате России. После 23 туров у команды 40 очков, она на четыре балла отстает от зоны Лиги чемпионов и на восемь – от лидера, санкт-петербургского «Зенита».
- Владелец «Сочи» – финский и русский бизнесмен, совладелец и член совета директоров «СМП Банка» Борис Ротенберг. Согласно рейтингу журнала Forbes, Ротенберг занимает 81-ю строчку в списке богатейших людей России с состоянием 1,4 млрд евро.
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