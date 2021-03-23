В понедельник, 22 марта, «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» объявили о заключении меморандума о сотрудничестве в сфере детско-юношеского футбола. Его подписали все топ-менеджеры: тот же «Локомотив» выложил фото с гендиректором Владимиром Леонченко, который в одиночестве держит ручку. ЦСКА и остальные выпустили заявления. Основные тезисы документа следующие:

1. Исключить шаги, связанные с несогласованными переходами игроков из одной академии в другую;

2. Извещать о некорректных действиях третьих лиц (агентов и посредников) в отношении переходов игроков;

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3. Обмен опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола;

4. Привлечение инвестиций, антидопинговое, научно-методическое сотрудничество.

По сути, пять боссов создали закрытый клуб, обозвав процедуру красивым дипломатическим термином «меморандум». И не позвали в него никого: ни «Зенит», ни «Рубин», ни даже «Тамбов» с «Ахматом». Удивительно, как в последний момент туда залетел «Краснодар». Насколько мне известно, планировалось сотрудничество четырех московских клубов, а остальных оставляли вне списков. Но «Краснодар» пробил себе квоту.

Леонид Федун Фото: Getty Images

Звучит это, конечно, круто: сотрудничество во всех областях, обмен опытом, запрет на хантинг игроков. Непонятно другое – почему пять клубов действуют обособленно от других участников РПЛ, но при этом остаются важными представителями лиги. Раз возникла такая идея, почему бы не обратится с ней в РФС или к руководству РПЛ: инициируйте переговоры на уровне всех клубов и найдите общее решение. Иначе сейчас получается, что «Локо» запрещено (согласно именно меморандуму, который, кстати, не имеет юридической силы) пригласить молодого талант из ЦСКА, но из соседних «Химок» или «Чертаново» – легко. Или тот же «Зенит» без проблем может забрать игрока из «Спартака» без согласия клуба. Ведь «Питер» не пригласили в эту компанию по интересам.

РФС, насколько мне известно, озабочен проблемой трансферов юных игроков. Никому не нравится, когда агенты перетаскивают молодых пацанов из академии в академию ради своей выгоды. Но в то же время в организации не собираются возвращаться в 19 век к актуальной версии крепостного права. Например, детско-юношеский комитет РФС ищет регулятивные механизмы, чтобы защитить клубы от хантинга талантов, но без фанатизма. Например, уже запрещены переходы из одной академии в другую до 13 лет.

Еще важная деталь – подобные меморандумы давно заключались между клубами, но без такого пафоса. Например, таланту из «Спартака» трудно оказаться в ЦСКА, так как между клубами есть негласная договоренность. Но из всякого не закрепленного законом правила есть исключения: поэтому игроки порой меняют одних на других, несмотря на все джентльменские соглашения.

Кстати, не так давно образовалась не менее важная проблема, связанная с юными игроками: странный календарь матчей финальной части молодежного первенства. Оказывается, по просьбе некоторых клубов, встречи, которые должны были пройти в апреле в южных регионах, перенесли на север. Очевидно, что для развития юношей важны не меморандумы, а обеспечение матчей на хороших полях. И гораздо лучше, когда в апреле игры проходят в Ростове, Краснодаре и Сочи, а в мае – в северных точках страны. Иначе ситуация становится обсурдной.

Но если топ-клубы действительно хотят запретить все трансферы – путь им в большие кабинеты РФС. Однако в возвращении рабовладельческого строя там вряд ли заинтересованы.

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