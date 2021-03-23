Виктор Гончаренко откровенно завалил два последних сезона в ЦСКА – его сгубило раздвоение личности. На пресс-конференциях он защищал молодых игроков, а на тренировках пихал им так, что ребята чувствовали себя полнейшими отбросами – это убивало атмосферу. Та же история с судьями: коуч систематически уверял, что главное – собственная игра, а потом жестко наезжал на арбитров и выбивал дисквалификации.

Но хуже всего, что амбиции Гончаренко были предельно неконкретными. Виктор стремился к «Аталанте» и шикарному стилю, но параллельно мечтал о результате и трофеях – разумеется, остался ни с чем.

Виктор Гончаренко и Иван Обляков, ЦСКА Фото: Getty Images

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Имидж уверенного в себе мужчины тоже давно разрушен. Белорус настолько не справлялся с давлением, что тихо уезжал домой после 0:4 от «Зенита» – реальные альфачи так не поступают. После камбэка Виктора отчитали, словно школьника, но уговорили остаться. Примерно так же бывший гендир «Зенита» Максим Митрофанов общался с Владом Радимовым: тренер депрессовал из-за неудач второй команды и хотел уйти, но его удерживали. Правда, уровень здесь немного другой: «Зенит-2» бился за выживание в ФНЛ, а ЦСКА рвется в Лигу чемпионов.

Надо признать: сенаторы москвичей до последнего верили в проект Гончаренко, а Виктор сам все испортил. Ему выписали тотальную поддержку, кучу времени, жирнейший трансферный бюджет и бешеные полномочия по формированию штаба, но тренера это не спасло. Сначала он утонул в группе ЛЕ и собрался уйти прямо перед зимними сборами, но потом вздернул «Ростов», развеселился и получил очередной шанс.

Как выяснилось, зря: Виктору привезли Рондона, но даже с топ-форвардом в основе он отдал три матча РПЛ из четырех. После «Зенита» (очередное поражение) Гончаренко вел себя относительно спокойно – вероятно, чувствовал обреченность. Он понимал: его эксперименты уже никому не нужны, пора окончательно уходить.

Виктор Гончаренко в матче против «Зенита» Фото: Getty Images

Эпоху Виктора в ЦСКА надо разделить на две части: он добивался локальных успехов с Игнашевичем и Березуцкими (четвертьфинал ЛЕ, выход в ЛЧ), а потом не дал перезапущенной команде развалиться. Иногда Гончаренко выдавал отличные матчи (против «Реала», раннего «Зенита» Семака, два последних дерби со «Спартаком»), но так и не научился забирать дефолтные очки.

В эпической ЛЧ-2018/19 Виктор пустил наверх Пльзень, в РПЛ-2019/20 из-за кризиса не попал в тройку, а в двух последних ЛЕ не было почти ничего светлого. Даже сейчас от Гончаренко ждали разрыва Тулы, но он в фирменном стиле презентовал три очка аутсайдеру. Нет стабильности – нет работы, все разумно.

При этом инсайдер Футбольный Биги уверен, что у расставания с Гончаренко была еще одна причина: в клубе узнали, что Гончаренко ведет переговоры с Галицким, и посчитали это предательством. До хозяина «Краснодара» наконец дошло, что с Мусаевым стыки в РПЛ более вероятны, чем зона ЛЧ, поэтому в клубе задумались об адекватном тренере на следующий сезон. На прошлой неделе информацию о переезде Гончаренко в «Краснодар» ненавязчиво вбросил приятель Галицкого Константин Генич, а теперь все подтвердилось.

Бывший коуч ЦСКА кажется оптимальной кандидатурой. Во-первых, у них с Галицким совпадает игровая философия: побеждать нужно красиво и ярко. Во-вторых, Гончаренко добавит то, чего не хватает команде Мусаева, – жесткости и воли. В-третьих, даже сейчас «Краснодар» в целом неплохо разбирается с андердогами: если прибавить к этому победы над лидерами, можно думать о возвращении в ЛЧ.

Но самое важное, что Гончаренко – первая самостоятельная фигура в «Краснодаре» со времен Славо Муслина. Виктор – не Кононов, который изначально был предан Галицкому за шанс всей жизни. И не Шалимов, которого босс «Краснодара» вытащил с биржи труда. И совсем не Мусаев, который прекрасно осознает, что после «быков» будет крайне сложно найти место даже в подвале РПЛ.

Чемпионат России Олич возглавит ЦСКА. Гончаренко переместится в «Краснодар» 19/03/2021 В 17:57