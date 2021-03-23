Во время приезда нового главного тренера ЦСКА Ивицы Олича охранники применили физическую силу к журналистам. Возле стадиона «Октябрь» одного из представителей медиа повалили на землю.

«Сотрудники охраны не подпускали журналистов поближе ко входу на стадион. Я пообщался с двумя сотрудниками охраны, и они рассказали, что поступил приказ сверху не подпускать журналистов.

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Ивица Олич прибыл на «Октябрь» в 13:07 на сером внедорожнике. Перед его приездом сотрудник пресс-службы подошел к журналистам «РИА», попросил их не снимать и убрать оборудование. На вопросы журналистов не отвечал. Когда Олич прибыл, мы вместе начали снимать этот момент. Служба охраны пыталась пресечь съемку. Одного из коллег повалили на землю, как он позже выразился: «поборолись в партере», – рассказал журналист «Спорт-Экспресса» , который был на месте событий.

ЦСКА уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера 22 марта.

На следующий день клуб объявил, что армейцев будет тренировать Ивица Олич.

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