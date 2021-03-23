Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев нашел новое место работы.
68-летний специалист прилетел в Турцию на сборы «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Источники информагентства «Татар-информ» сообщили, что Бердыев выступит в качестве консультанта клуба на тренировочных занятиях.
«[Он] должен был посмотреть контрольный матч татарстанцев с «Тюменью», а также познакомиться с игроками, тренерским штабом, руководством клуба и дать свои советы по выстраиванию модели игры команды», – заявили на сайте.
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Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов подтвердил эту информацию и подчеркнул, что Бердыев не претендует на место главного тренера.
«Бердыев приехал к нам до конца сборов. Курбан Бекиевич не возглавлял команду, он прибыл к нам для консультации. Мы пока не говорим о перспективе контракта. Пока что это вся информация», – заявил Миннеханов в интервью газете «Спорт-Экспресс».
- Бердыев покинул «Рубин» в июне 2019 года и с тех пор находится без работы.
- Челнинский «КАМАЗ» занимает четвертое место в группе 4 (бывшая «Урал-Поволжье») первенства ПФЛ.
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