Опубликовано 23/03/2021 в 16:57 GMT | Обновлено 23/03/2021 в 16:57 GMT

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев нашел новое место работы.

68-летний специалист прилетел в Турцию на сборы «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Источники информагентства «Татар-информ» сообщили , что Бердыев выступит в качестве консультанта клуба на тренировочных занятиях.

«[Он] должен был посмотреть контрольный матч татарстанцев с «Тюменью», а также познакомиться с игроками, тренерским штабом, руководством клуба и дать свои советы по выстраиванию модели игры команды», – заявили на сайте.

Чемпионат России Двукратный чемпион России Кабзе рассказал о танцах Бердыева, классе Семака и победе над «Барсой» 27/05/2020 В 12:47

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов подтвердил эту информацию и подчеркнул, что Бердыев не претендует на место главного тренера.

«Бердыев приехал к нам до конца сборов. Курбан Бекиевич не возглавлял команду, он прибыл к нам для консультации. Мы пока не говорим о перспективе контракта. Пока что это вся информация», – заявил Миннеханов в интервью газете «Спорт-Экспресс»

Бердыев покинул «Рубин» в июне 2019 года и с тех пор находится без работы.

Челнинский «КАМАЗ» занимает четвертое место в группе 4 (бывшая «Урал-Поволжье») первенства ПФЛ.

Чемпионат России Агент Сафонов: «Бердыев должен был возглавить сборную, но Мутко перестал отвечать на звонки» 28/04/2020 В 15:21