Два футболиста «Тамбова», чьи имена пока не разглашаются, вызваны в РФС по делу о ставках.

По информации «Спорт-Экспресса» , РФС вызвал игроков после полученной от букмекеров информации. Подозрения возникли по мотивам матчей 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» и 23-го – с «Сочи». В обеих играх «Тамбов» был разгромлен со счетом 0:4 и 0:5 соответственно.

«Тамбов» мог сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате перед футболистами.

Команда занимает последнее 16-е место после 23 туров.

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