Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков станет главным тренером клуба «Красава», которым владеет блогер и бывший футболист Евгений Савин. О назначении рассказал агент Рыжикова Алексей Сафонов.

«Да, это проект Жени Савина, который заявится во вторую лигу. Они договорились. Как команда будет называться, не знаю. Тут кто платит, тот и заказывает музыку.

У него есть тренерская лицензия категории А. Регламент позволяет с такой лицензией быть главным тренером в клубе ПФЛ. Не хочу обсуждать его финансы. Здесь он за футбол и получение опыта. Иногда можно даже самому заплатить, чтобы поехать куда-то на стажировку. Так что финансовый вопрос не выдвигался. Понятно, что могут быть смешные деньги, но ему главное начать. Возможно, будет получать где-то раз в пять меньше, чем в «Тамбове». Но важно, чтобы хоть платили вовремя», – приводит слова Сафонова «РБ Спорт»

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Последним клубом 40-летнего Рыжикова был «Тамбов», который он покинул 9 марта.

С «Рубином» голкипер дважды выигрывал золото чемпионата России.

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