Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал судейство в последних матчах команды и рассказал, как оказывает давление на арбитрах во время игр.

– Вы сейчас, играя с «Зенитом», чувствовали предвзятость?

– Нет.

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– А с «Химками» в последнем туре?

– Чувствовал. Я никого ни в чем не обвиняю. Дело не в том, что там мы выиграли, а тут проиграли. Это было и в наших хороших матчах, но я все равно чувствовал. Это ощущение. Ты настолько вовлекаешься в игру, что, когда стоишь, понимаешь – это реально ошибка или нет, потому что ты каждый эпизод через себя пропускаешь и энергетикой влияешь на это все. Если в Нидерландах и Англии этого ощущения вообще нет, оно просто улетучивается, то в чемпионате России в первые 10 минут ты понимаешь – что и как.

Почему, например, у тренеров появляется агрессия? Ты думаешь: «Ну ладно, сволочь, ты хочешь как-то тут решить результат, и, чтобы все было хорошо, я тебе создам максимальный уровень геморроя, чтобы каждое твое решение оспаривалось». У нас Кузьмин уже получил столько красных карточек в сезоне – он столько за всю футбольную карьеру не получал. С «Химками», по-моему, уже третья красная. Еще раз повторю: коммуникации нет. Поэтому я пытаюсь привлечь к этому какое-то внимание, говоря о статистике, о работе ВАР.

– То есть вы сознательно делаете так, чтобы судья находился в стрессе?

– Да, во время игры, да. Если я вижу, что он судит как судит, я не реагирую ни на одно решение судьи. Если вижу, чувствую, ощущаю, что это не так, то я создаю ему максимальный уровень дискомфорта. То есть пусть меня убьют, но я буду сопротивляться. Не так, что: давайте убивайте, я готов. Нет, я чем-то, но отвечу, чтобы жизнь малиной не казалась, – выпалил Слуцкий в интервью для ютьюб-канала «Коммент.Шоу»

В трех последних матчах РПЛ «Рубин» обыграл «Зенит» (2:1) и «Уфу» (3:0), но уступил «Химкам» (1:3).

Команда Слуцкого занимает восьмое место в турнирной таблице после 23 туров.

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