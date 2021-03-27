Капитан «Спартака» и защитник сборной России Георгий Джикия в интервью Игорю Рабинеру проанализировал последние матчи сборной России, высказался о скандальном видео Артема Дзюбы и признался, что получал предложение от «Зенита».

О победе над Мальтой

– Самое главное, что победили после длительной безвыигрышной серии и начали новый турнир с трех очков. Если посмотреть на результаты других отборочных матчей, то видно, как и другие команды уровнем ниже цепляются, борются. А вот качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать. Конечно, есть на что обратить внимание, чем и занимаемся. Нужно сделать работу над ошибками и показать ее результаты со Словенией и Словакией.

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О 5:0 от Сербии в Лиге наций

– Я уже об этом забыл. Даже не буду до конца вопрос слушать! Все, что касается прошлого года, мы спокойно оставили в прошлом году. Потому что этот начали с чистого листа. Хорошо подготовились на сборах к возобновлению сезона, начали отборочный турнир чемпионата мира, готовимся к Евро. Но то, что 0:5 и в жизни нашей команды, и в моей личной истории были, – это никуда не денешь. Как и 0:7 с «Ливерпулем». Через такое тяжело проходить – такое бывает в карьере любого футболиста.

Об интимном видео Дзюбы

– Не хочется обсуждать личную жизнь, а та история к ней и относится. Дзюба вернулся в сборную, и он – ее капитан. Так было, так и осталось. И я об этом тоже всегда говорил. Потому что, когда Артема не было в сборной, и меня начали называть капитаном, я сразу сказал, что не нужно делать на этом акцент. Личная жизнь есть личная жизнь. Кто как считает, тот так к этому и относится. А в том, что он – классный футболист и нужен сборной, нет никаких сомнений.

Артем Дзюба в окружении партнеров по сборной России Фото: Getty Images

– Как думаете, если бы в ноябре Дзюбу все же вызвали в сборную, она смогла бы лучше сыграть?

– Возможно. Понятно, что сейчас бессмысленно рассуждать, что могло бы быть, а что – нет. Этого уже не произошло. Но у нас ведь не только Дзюбы тогда не было, но и Головина, и Семенова, и Зобнина, и многих других. Помню, когда мы до игры с Сосланом Джанаевым вышли на разминку, то поняли, что 11 или 12 человек из заявки ни разу не сыграли за сборную 90 минут. Понятно, что, если бы у нас был оптимальный состав, то мы выглядели бы намного сильнее.

О предложении «Зенита»

– Рады ли, что в свое время не поддались соблазну перейти из «Спартака» в «Зенит» на гораздо большую зарплату? И, если честно, сколько в Санкт-Петербурге предлагали?

– Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушел и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было.

– Это предложение действительно было в несколько раз больше вашей тогдашней зарплаты в «Спартаке»?

– По сравнению с моим первым спартаковским контрактом – да, – цитирует 27-летнего Джикию «Спорт-Экспресс»

После разгрома от Сербии сборная России начала 2021 год победой над Мальтой (3:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

27 марта национальная команда встретится в Сочи со Словенией.

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