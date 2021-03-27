Футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг 100 лучших логотипов футбольных клубов и с юмором описали эмблему московского ЦСКА, которая заняла 32-е место.

«Лого такой же русский, как Владимир Путин, пьющий водку в меховой шапке. Кириллица и квадратный вид знака ЦСКА были введены в 2003 году, а в 2008-м он был обновлен снова, чтобы быть больше, смелее и ярче.

ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, а в 1923 году добавил красную звезду. С годами он эволюционировал и становился ярче, добавлялись новые элементы с венками из листьев, лентами и футбольным мячом в стиле 1970-х. Последняя версия – триумф», – говорится в публикации

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В тройку лучших вошли «Мюнхен-1860» (Германия), «Абердин» (Шотландия) и «Милан» (Италия).

ЦСКА после 23 туров РПЛ идет на пятом месте с 40 очками, отставание от лидирующего «Зенита» – восемь баллов.

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