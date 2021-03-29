Новым главным тренером московского «Спартака» может стать Торстен Финк. Немецкий специалист – один из кандидатов на этот пост.
Финк имеет шансы возглавить «Спартак» в начале следующего сезона, после того, как клуб покинет Доменико Тедеско, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в твиттере.
  • Финк работает главным тренером с 2007 года – первым его клубом был «Ингольштадт».
  • Специалист дважды побеждал в чемпионате Швейцарии и брал Кубок страны, когда возглавлял «Базель».
  • С японским «Виссел Кобе» Финк побеждал в Кубке Императора – Финк потренировал Иньесту, Вилью и Подольски.
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