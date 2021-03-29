Итальянская «Аталанта» в поисках новых футболистов опять шарится по русским клубам. Теперь в шорт-лист команды из Бергамо вошел полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов.

По информации источника Sport24 , «Аталанта» ищет усиление на позицию левого латераля и рассматривает Зайнутдинова именно в этом качестве. При этом бергамаски рассчитывают оформить сделку уже в летнее трансферное окно.

Ранее из Премьер-лиги в команду Джанпьеро Гасперини перешел плеймейкер «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук. За «Аталанту» также выступают футболисты сборной Украины Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Коваленко присоединился к итальянцам в феврале 2021-го, донецкий «Шахтер» получил за его трансфер 700 тысяч евро.

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22-летний Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» в августе 2020 года.

В чемпионате России-2020/21 казахстанец провел 22 матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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