Спортивный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о возрасте футболистов-легионеров, которых приобретают клубы РПЛ. В частности, он назвал Саломона Рондона, Куинси Промеса и Клаудио Маркизио футбольными легионерами.

«Посмотрите, сколько у футболистов сейчас разных заморочек. Промес под судом, он ножом кого-то ударил, я думаю, нечаянно, на посиделках каких-то. Столько всего всякого. Если углубляться туда, это не может ни в коем случае сопоставляться с игрой футболистов. Идеализировать не надо. Может быть, у нас такой менталитет, что когда мы влюбляемся в игрока, мы хотим, чтобы все было хорошо, чтобы он был нашим кумиром.

Профессиональные футболисты отвечают деньгами за свою работу. Когда говорят, что его надо как-то морально наказать, я всегда отвечаю, что нужно наказывать рублем. Потому что он профессионал, для него это самое чувствительное. Тем более когда легионеры приезжают в наш чемпионат.

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Промес и Рондон приехали доигрывать. А нужно ли нашему футболу, чтобы они приезжали, как и Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых? На эту тему надо думать, это очень серьезный вопрос», – заявил Орлов в выпуске для своего ютьюб-канала

Промес и Рондон играют за «Спартак» и ЦСКА соответственно, Маркизио выступал в «Зените».

Куинси находится под следствием – в Нидерландах его обвиняют в поножовщине.

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