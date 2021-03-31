Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям де Оливейра мог возглавить московский «Спартак», когда генеральным директором клуба был Шамиль Газизов.
Летом 2020-го Газизов планировал поменять Тедеско на Оливейру, с которым функционер пересекался в «Уфе». Оливейре сделали предложение, но назначение не состоялось только потому, что бразилец оказался не готов к большой ответственности, сообщает телеграм-канал «Ловите инсайд».
Сам Шамиль Газизов опроверг слухи о желании пригласить Оливейру. «Это неправда! Данная информация не соответствует действительности», – приводит слова экс-гендиректора «Спартака» «Спорт-Экспресс».
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- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В январе 2021-го функционер вернулся на пост гендиректора «Уфы».
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