Опубликовано 31/03/2021 в 16:31 GMT | Обновлено 31/03/2021 в 16:32 GMT

«Зенит» потратил на агентов больше всех клубов российской Премьер-лиги за 2020-й год. Сине-бело-голубые выплатили посредникам 8 млн евро (713 млн рублей).

Затраты «Локомотива» составили 5,6 млн евро (500 млн рублей), «Рубин» заплатил посредникам 4,6 млн (407 млн рублей), «Спартак» – 4,5 млн (398 млн рублей). Суммарно клубы РПЛ выплатили агентам 34,6 млн (3 млрд рублей). Футболисты совокупно потратили на агентов почти 110 млн рублей, сообщает официальный сайт РФС.

Единственным клубом Премьер-лиги, который не предоставил информацию о выплатах, стал «Тамбов».

В ФНЛ промолчали о тратах «Алания», «Велес», «Волгарь», «Акрон» и «Чертаново», в ПФЛ – «Махачкала», «Звезда» и «Волна».

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