Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему пенальти в команде бьет нападающий Артем Дзюба, несмотря на промахи в двух последних попытках.

– По пенальти вас уже спрашивали, но я переформулирую вопрос. Почему конкретного исполнителя удара назначаете не вы? Вы могли вмешаться в ситуацию с пенальти Дзюбы.

– На каждой установке мы говорим, кто бьет пенальти. Бывает, когда мы назначаем двух исполнителей пенальти – в зависимости от состояния игроков. К примеру, один находится в хорошей форме, а другой не тренировался долго, и мы не знаем, насколько он будет свеж для исполнения 11-метрового. А основной пенальтист у нас Дзюба, который до первого промаха реализовал восемь или девять подряд. Естественно, одна осечка – не повод убирать его. Азмун забил, но мы оставили шанс Дзюбе, потому что он основной пенальтист. Игроки на поле могут по каким-то причинам меняться. Условно: мы назначили одного, но он не готов, а ему сказали бить. Есть моменты, связанные с психологией, поэтому иногда мы назначаем двух исполнителей.

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– Дзюба в этом чемпионате не реализовал три пенальти, причем во всех случаях бил в схожей манере – Сафонову чуть левее, а Акинфееву и Дюпину чуть правее. Вы согласны, что вратари уже изучили его технику исполнения ударов и он стал предсказуем?

– Они же не сегодня поняли, как он бьет. Вспомните Арьена Роббена – все знают, что он всю карьеру использовал один финт, который применял на протяжении 15 лет. То же самое и с пенальти. Конечно, все знают, как Артем любит исполнять пенальти, проанализировать можно любого форварда. Здесь вопрос не в том, знают ли вратари о манере исполнения удара Дзюбы. Тут вопрос психологии: мы можем проанализировать все 11-метровые, но игрок решит изменить себе и пробьет в другой угол или по центру. Поэтому хороших пенальтистов не так много. Можно по пальцам пересчитать игроков, которые редко мажут с 11-метровой отметки.

– То есть вы не видите закономерности в промахах?

– Нужно рассматривать их отдельно. К примеру, в матче с «Краснодаром» стоит говорить об эмоциональном давлении, с которым игрок мог справиться, а мог и не справиться.

– Дзюба и Азмун отрабатывают пенальти отдельно?

– Бывает, конечно. Но не могу сказать, что они делают это на каждой тренировке. И это не одно и то же: я могу вспомнить несколько примеров, когда игрок не тренировал пенальти, но в игре забил. И наоборот – можно забивать на тренировках десять из десяти, так как нет психологического давления, а в игре из трех смазать три удара. Нужно понимать, насколько психологически устойчив игрок — это один из важнейших аспектов, когда мы говорим об 11-метровых, – сказал Семак в интервью «Спорт-Экспрессу»

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 23 туров, отрыв от «Спартака» – четыре очка.

В последнем матче команда Семака переиграла ЦСКА со счетом 3:2.

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