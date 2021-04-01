Главный тренер «Зенит» сравнил важность чемпионата России и плей-офф Лиги чемпионата в пользу РПЛ.

– Вы бы променяли два чемпионства, которые у вас есть сейчас, на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов? В России у вас титулы, но в Европе вас не знают как тренера. Если бы вы с «Зенитом» попали в восьмерку сильнейших в Европе, на вас обратили бы внимание.

– Уверен, Курбана Бекиевича Бердыева знают прекрасно в Европе, несмотря на то что он не выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, не променял бы. Выход из группы – да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России – это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее.

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Конечно, выход из группы – это хорошо. Но это же не титул! Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Ну вышли – и что? А дальше вылетели. И толку? Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться, – заявил Семак в интервью «Спорт-Экспрессу»

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 23 туров, отрыв от «Спартака» – четыре очка.

Групповой этап ЛЧ-2020/21 петербуржцы закончили на последнем месте, набрав одно очко.

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