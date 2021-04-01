Воспитанник «Локомотива» и сын легендарного защитника Ахрика Цвейбы Сандро рассказал о встрече отца с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, когда тот выступал за «Барселону».

– У отца был фарт?

– Он по сей день говорит, что ему всегда фартило, все удачно складывалось для него. Я точно не меньше отца хотел заиграть и стать успешнее. Он мне недавно рассказывал мини-историю. Игра «Динамо» и «Барсы» в ЛЧ. Отец – капитан Киева, а Гвардиола – капитан каталонцев. Папа вспоминал: «Мы проигрывали, судья поставил фол. Я нарушил правила, начал ругаться с судьей, завелся на эмоциях. И Гвардиола мне говорил: «Эй, Цвейба, you are good. Успокойся! Ты в порядке», – рассказал Цвейба в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru.

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Ахрик Цвейба играл за сборные СССР, СНГ, Украины и России. 4 года он выступал за «Динамо» Тбилиси, 3 – за «Динамо» Киев.

Сандро Цвейба в России выступал за «Динамо» СПб и «Факел», а также играл в Венгрии, Хорватии, Швеции, Казахстане и Беларуси.

Защитник завершил карьеру в 27 лет из-за проблем с сердцем.

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